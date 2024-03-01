مكتوم بن محمد يعزّي في وفاة مسري بن عتيج بالعرطي

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مسري بن عتيج بالعرطي.

وقدم سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومسؤولون وجمع من المواطنين، واجب العزاء في الفقيد، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء، معبرين عن صادق مواساتهم إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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