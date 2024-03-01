خالد بن محمد يطّلع على التقدم في تنفيذ مبادرات «أدنوك» الاستراتيجية

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة ((أدنوك))، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة.

واطّلع سموه خلال الاجتماع، على التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات ((أدنوك)) الاستراتيجية عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها وعملياتها، وذلك ضمن مسيرة النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وجهودها الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والإسهام في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وأثنى سموه، على التزام ((أدنوك)) بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها واعتمد خطط الشركة لتسريع تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تعزيز السلامة وخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى قيمة ممكنة.

وتعد ((أدنوك)) رائدة في تطوير ونشر العديد من حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة على مستوى قطاع الطاقة، لتوجيه عملية اتخاذ القرار وتحسين العمليات ضمن مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتشمل هذه الحلول مركز التحكم الرقمي ((بانوراما))، ومركز ((ثمامة)) للتميز اللذين أسهما منذ إنشائهما في تحقيق قيمة تجارية بمليارات الدولارات من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها عبر مختلف مجالات وجوانب سلسلة القيمة لأعمال ((أدنوك)).

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة ((أدنوك))، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في ((شركة مبادلة للاستثمار))، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.

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