الإمكانات المهدرة في أسواق الأسهم الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يخسر تريليونات اليورو من رأس مال شركاته

على خطى الأداء القياسي لمؤشر إس آند بي 500 الأمريكي هذا العام، حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، أعلى مستوى على الإطلاق، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متجاوزاً ذروته السابقة في يناير 2022.

واعتاد مراقبو الأسهم، تفوق المؤشرات الأمريكية سريعة النمو على أسهم الشركات الأوروبية في الوصول إلى الإنجازات البارزة، ففي الفترة بين 2009 و2023، كانت المكاسب التراكمية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، أعلى بخمس مرات من مكاسب مؤشر يورو ستوكس 50، وهو مؤشر يضم الأسهم القيادية في منطقة اليورو، من حيث القيمة بالعملة المحلية.

ولا تزال الشركات تحلم بالإدراج في نيويورك بدلاً من باريس أو أمستردام، إذ تتميز أسواق الأسهم الأمريكية بأنها أعمق وأكثر سيولة، ويميل المستثمرون إلى أن يكونوا أقل تحفظاً تجاه المخاطر، كما أن اللوائح أقل إرهاقاً.

ومع ذلك، لا يزال مديرو الصناديق يشعرون بوجود فرصة للشراء، حيث يتم تداول الأسهم الأوروبية حالياً بسعر قياسي مقارنة بالأسهم الأمريكية، حيث أدى قطاع التكنولوجيا القوي إلى ارتفاع الأسعار منذ الأزمة المالية العالمية.

ومن المتوقع أيضاً أن تعيد البنوك الأوروبية أكثر من 120 مليار يورو إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح، بعد تحقيقها أرباحاً وفيرة من ارتفاع أسعار الفائدة.

ورغم معاناة منطقة اليورو من ضعف النمو الاقتصادي، فإن انتهاء أزمة أسعار الطاقة وإمكانية خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد يحفز المستثمرين.

وثمة شيء آخر توفره سوق الأوراق المالية الأوروبية، فهي تضم مجموعة من الأسهم الدفاعية والتنموية، بما في ذلك البنوك، وشركات الأدوية، وتجار التجزئة الفاخرة.

وتمكنت مجموعة ((جرانولا))، وهي اختصار تم صكه حديثاً لأفضل 11 سهماً أداءً في أوروبا، والتي تضم شركة نوفو نوردسك، الشركة الرائدة في سوق الأدوية العالمية لعلاج البدانة، وشركة ((إيه إس إم إل)) المتخصصة في تكنولوجيا الرقائق، وشركة نستله العملاقة للمنتجات الغذائية، التي تمكنت من تحقيق عوائد إجمالية توازي العائدات الإجمالية لأسهم التكنولوجيا لـ((السبعة الرائعون)) في ((وول ستريت)) منذ بداية عام 2021.

ورغم هيمنة مجموعة ((جرانولا)) على الأسواق الأوروبية، بالقدر نفسه الذي تسيطر فيه شركات مثل أبل وأمازون وإنفيديا على السوق الأمريكية، إلا أنها مجموعة أكثر تنوعاً، وهذا يعني أن الشركات الأوروبية يمكن أن تكون عامل تنويع مهماً في المحافظ الاستثمارية، كما أنها تميل إلى أن تكون أكثر عالمية، حيث تتم نحو 60% من مبيعاتها خارج أوروبا، بينما تركز العديد من الشركات الأمريكية بشكل أكبر على الأسواق المحلية.

وعلى سبيل المثال، يتكدس المستثمرون في أسهم شركات السلع الفاخرة الأوروبية المنكشفة على الصين، مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

ومع ذلك، يمكن لأسواق الأسهم في الاتحاد الأوروبي، بل ينبغي عليها أن تكون أكثر من مجرد بديل لشركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتعتمد الشركات بشكل كبير على البنوك للحصول على التمويل، ومن شأن سوق الأسهم الأوروبية الأكبر والأعمق والأكثر تكاملاً أن تساعد شركاتها على النمو واستيعاب التكاليف بشكل أفضل، وإطلاق النمو الاقتصادي في أنحاء القارة.

ولتحقيق ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أولاً تسريع جهوده الطويلة الأمد لتوحيد أسواق رأس ماله المجزأة، حيث يوجد فيه العديد من البورصات وغرف المقاصة ومجموعة من قوانين الأوراق المالية الوطنية.

ويمكن أن يؤدي التناغم إلى إطلاق تريليونات اليورو في تجمعات رأسمال أعمق وأكثر سيولة، وهو قد يدعم تقييمات الأسهم ويجذب نشاط الاكتتابات العامة.

يحتاج الاتحاد المكون من 27 دولة إلى تعبئة المزيد من قوته المالية من صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد، حيث تحتفظ الأسر في الاتحاد الأوروبي بثلث أصولها المالية نقداً، وفقاً لتقديرات مؤسسة ((نيو فايننشال)) البحثية، بينما يمكن توليد 1.8 تريليون يورو إضافية، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، إذا رفعوا مخصصاتهم للاستثمارات الرأسمالية بمقدار 5 نقاط مئوية.

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحسين صورته، إذ يتمتع بسمعة بين المستثمرين من حيث التشديد المبالغ فيه في اللوائح التنظيمية وغير مستدام للشركات الناشئة التي تسعى للتوسع، لكنه ينتج شركات مبتكرة، في الأسبوع الماضي فقط، أبرمت مايكروسوفت شراكة مع ميسترال، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن وجود سوق أوروبية أكثر ارتباطاً، أن يقطع شوطاً طويلاً في الحد من البيروقراطية، وتوفير رأس المال للشركات الناشئة. ومع متطلبات التحول المناخي والمنافسة التكنولوجية، تظل بروكسل ملتزمة بفكرة اتحاد أسواق رأس المال.

وحالياً يكافح قادة الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط والأحكام، وإلى أن يفعلوا ذلك، ستظل أسواق الأسهم الأوروبية في ظلال نظيرتها الأمريكية، وأدنى كثيراً من إمكاناتها، لكن السياسة لا تزال نقطة شائكة.

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