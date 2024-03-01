«الإمارات للشحن الجوي» تنظم جلسة نقاشية عن مستقبل قطاع الشحن العالمي

نظمت الإمارات للشحن الجوي، إحدى أكبر ناقلات الشحن الجوي في العالم، جلسة نقاشية حول أبرز التحديات في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة وسلاسل التوريد العالمية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة أبوظبي، وشارك فيه كبار القادة والمسؤولين من مختلف القطاعات لتقديم رؤية شاملة للتحديات والفرص والإمكانات غير المستغلة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي.

وتحت عنوان ((الأمن والاستدامة والرقمنة: عصر جديد للتجارة والشحن))، ناقشت الجلسة أنماط التجارة الحديثة التي تشهد تدفقاً لسلعٍ بمليارات الدولارات يومياً عبر العالم، كما تناولت الجلسة أيضاً تأثير الاضطرابات الجيوسياسية، والطلب المتزايد على الحلول المستدامة، والتداخل بين التكنولوجيا والأمن، والمتطلبات اللازمة لتعزيز متانة ومرونة سلاسل التوريد، بدعم من الشحن الجوي.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية: ((إن الاستفادة من الجيل الجديد من أدوات التكنولوجيا التجارية تتيح الفرصة لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي أكثر قدرة على المساهمة في جهود التصدي لتداعيات التغير المناخي.

وكما أوضحنا في مبادرتنا الجديدة ((التجارة والذكاء الاصطناعي والاستدامة))، فإن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز حركة الشحن، والتنبؤ بالأحداث المناخية السيئة أو الشديدة، ودعم إدارة المخزون، وكل ذلك يدعم جهود تطوير نظام تجاري أكثر ذكاءً وشفافية. وقد أكدت النقاشات المهمة التي جرت اليوم على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا المتقدمة على التجارة العالمية والحاجة الملحة الآن لدمجها في أنشطة التجارة)).

بدأت الجلسة بكلمة رئيسية ألقاها سيمون إيفينيت، الخبير العالمي في التجارة والأستاذ بجامعة سانت غالن بسويسرا، حيث سلط الضوء على نقاط التلاقي بين التجارة والاستثمار والجغرافيا السياسية، ثم عقدت جلسة محادثات جانبية أدارتها إليزابيث ماكي، مدير أول، العولمة الجديدة، في إيكونومست إمباكت.

وضمت الجلسة النقاشية مجموعة من كبار قادة الصناعة يمثلون أكبر المنظمات وأكثرها شهرة في العالم لمناقشة توقعات التجارة العالمية، وكان من بين المتحدثين ماريون يانسن، مديرة قسم التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبيير سوف، كبير خبراء التجارة في البنك الدولي، وليزا شروتر، المدير العالمي لسياسة التجارة والاستثمار بشركة داو كيميكال، ونبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن.

وتعتبر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابع لطيران الإمارات، وتواصل دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتماشياً مع مستهدفات أجندة D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كأحد أكبر المراكز الاقتصادية في العالم.

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