منظمة التجارة تمدد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية عامين

أعلنت منظمة التجارة العالمية، أمس، في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في أبوظبي بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب عن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026.

ويعدّ هذا القرار إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسة التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

وأكدت منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم مليون يورو لدعم المعرفة التجارية في الاقتصادات النامية والدول الأقل نمواً.

وأوضح بيان – نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي – أن الاتحاد الأوروبي سوف يسهم بمبلغ مليون يورو (نحو 950000 فرنك سويسري) خلال الفترة 2024 - 2025 لتمويل برامج تدريب المسؤولين الحكوميين من الاقتصادات النامية.

وأوضح البيان أن المساهمة المالية سوف تساعد في الصندوق الائتماني العالمي لمنظمة التجارة العالمية لدعم الاقتصادات النامية وزيادة خبراتها وتعزيز مهاراتها من أجل التنفيذ الفعال لقواعد التجارة في منظمة التجارة العالمية.

ووجهت نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه لبرامج بناء القدرات لمنظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تزويد صناع السياسات في الاقتصادات النامية بمهارات قوية تتعلق بالتجارة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس - خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية – التزام الاتحاد الأوروبي تجاه منظمة التجارة العالمية بمواصلة دعم البلدان النامية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.

10 توصيات

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – في تصريحات لـ ((البيان)): أن اجتماعات منظمة التجارة قامت بالتواصل المطلوب بين فرص التجارة والاستثمار وتمويل العمل المناخي والتنمية المستدامة وهي موضوعات مهمة ترتبط بها فرص العمل.

وأوضح أنه استعرض – خلال مشاركته بإحدى الجلسات - 10 توصيات مهمة تتراوح بين تسهيل حركة التجارة، ومطابقة سياسات التجارة مع السياسات الصناعية، وأن يكون هناك مجال للتأهيل بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيض البصمة الكربونية بالنسبة لها، ودعم التبادل في تكنولوجيا المعلومات))، مشيراً إلى أن دول الجنوب عندها مزايا أفضل الآن للتطوير والابتكار واختيار التكنولوجيا التي تناسبها بتكلفة أقل، مع وجود البنية الصناعية المتطورة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، القارة الإفريقية الآن أصبحت تضع نفسها على خريطة الاستثمار والتجارة وليس مجرد قبول الدعم والمنح والهبات، وهكذا يجب أن تكون افريقيا.

وقالت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي – خلال إحدى جلسات المؤتمر: ((نلتزم في غرفة أبوظبي بدعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في أفريقيا منذ عام 1988))، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية تتمتع بإمكانات هائلة وموارد طبيعية وثقافية متنوعة، كما تحتضن أكثر من 1.3 مليار نسمة.

وتابعت: حرصنا على توقيع 18 مذكرة تفاهم دولية مع مختلف غرف التجارة الأفريقية في 12 دولة على مدار الأعوام الماضية، إذ نؤمن بأن التجارة والاستثمار محركان رئيسيان للتنمية المستدامة.

وأكدت ((إن أفريقيا تشكل بيئة اقتصادية واعدة، إذ توفر العديد من الفرص لعقد شراكات مع مختلف الشركات العالمية، فبحسب البيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات في 18 دولة أفريقية.

علاوة على ذلك، تمتلك الإمارات في نحو 71 مشروعاً استثمارياً بأفريقيا منذ عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر بـ 5.64 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في أفريقيا)).

أعمال خيرية

وشهدت فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، العديد من الجلسات تناولت قضايا مهمة، حيث نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، حلقةَ نقاش بعنوان ((تعزيز المرونة والشمول: دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية.

وتناولت الجلسة دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في تيسير العمليات التجارية عبر منظومة التجارة العالمية.

فتح التجارة

وأكد جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وجود إجماع عالمي أن التجارة وليست المساعدات أفضل سبيل للتنمية، وأن فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار يكفي لتعزيز النمو)).

وأكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، أهمية التعاون بين القطاعات للتعامل بفعالية مع مشكلة التدهور البيئي وغياب عنصر الشمول، بمنح الأعمال الخيرية الاستراتيجية فرصة المشاركة في النقاشات عن التجارة العالمية.

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