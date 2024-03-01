«إي آند» نحو استثمار 6 مليارات دولار في 16 دولة

أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ((إي آند))، أنها تعهدت لتحالف Partner2connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، باستثمار 6 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026.

وتم الإعلان عن التعهد على هامش أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة المقام في برشلونة. وأشارت المجموعة، إلى أن هذا الاستثمار الذي يعد جزءاً من خطة أعمال المجموعة، يهدف إلى توفير نطاق الاتصال والخدمات الرقمية في أسواق المجموعة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، منوهة إلى أنه سيتم الاستثمار في 16 دولة.

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