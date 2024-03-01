41 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات في شهرين

تقلصت شكاوي مشتركي خدمات قطاع الاتصالات أول شهرين من العام الجاري بنحو 41 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما انخفضت من 4245 شكوى إلى 3000 شكوى عن إجمالي شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضحت مؤشرات هيئة تنظيم الاتصالات، أن معدل إغلاق الشكاوى تقلص خلال العام الجاري ليتراوح بين 85 و90 %، مقارنة بنحو 100 % عن الشكاوى المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم ((قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة))، أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين ارتفع بين 85 و86 % خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل معدل بين 70 و76 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل، استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.5 و8.5 % من إجمالي أصحاب الشكاوى.

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