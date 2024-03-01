41 % تراجع شكاوى خدمات الاتصالات في شهرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقلصت شكاوي مشتركي خدمات قطاع الاتصالات أول شهرين من العام الجاري بنحو 41 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما انخفضت من 4245 شكوى إلى 3000 شكوى عن إجمالي شهري يناير وفبراير الماضيين.
وأوضحت مؤشرات هيئة تنظيم الاتصالات، أن معدل إغلاق الشكاوى تقلص خلال العام الجاري ليتراوح بين 85 و90 %، مقارنة بنحو 100 % عن الشكاوى المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم ((قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة))، أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن الحلول التي قدمت من قبل المشغلين ارتفع بين 85 و86 % خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل معدل بين 70 و76 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام الجاري عند مستوى منخفض لتتراوح بين 5.5 و8.5 % من إجمالي أصحاب الشكاوى.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN01032024000110011019ID1107924520
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.