«أديتيف» تتوسع في المنطقة انطلاقاً من دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتحت ((أديتيف)) للتكنولوجيا المالية والتمويل المدمج، مقراً إقليمياً في مركز الابتكار بمركز دبي المالي، بهدف توسيع انتشار الشركة في الشرق الأوسط.
وسيعمل مكتب الخدمات الإضافية الذي تم افتتاحه مؤخراً، كمركز إقليمي، ما يمكن المؤسسات المالية وغير المالية الاستفادة من الابتكار الرقمي لتحويل نماذج أعمالها.
وأرجعت الشركة اختيار مركز الابتكار العالمي في دبي ليكون موقعاً لمقرها الإقليمي نظراً لسمعته كواحد من المراكز المالية الأكثر تقدماً في العالم.
وقال توماس شورنشتاين، مدير عام الشركة للشرق الأوسط وإفريقيا: ((تتميز دبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية وتشتهر بأطرها التنظيمية الواضحة المصممة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الابتكار، وتمكن هذه البيئة شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار، ما يدعم خلق فرص العمل والتوسع الاقتصادي)).
وقال نيراج نيتساوان، المدير الإقليمي للشركة ((هناك حاجة واضحة لنماذج أعمال مبتكرة في تقديم الخدمات المالية)).
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