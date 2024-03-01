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«أديتيف» تتوسع في المنطقة انطلاقاً من دبي

3/1/2024 7:18:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت ((أديتيف)) للتكنولوجيا المالية والتمويل المدمج، مقراً إقليمياً في مركز الابتكار بمركز دبي المالي، بهدف توسيع انتشار الشركة في الشرق الأوسط.

وسيعمل مكتب الخدمات الإضافية الذي تم افتتاحه مؤخراً، كمركز إقليمي، ما يمكن المؤسسات المالية وغير المالية الاستفادة من الابتكار الرقمي لتحويل نماذج أعمالها.

وأرجعت الشركة اختيار مركز الابتكار العالمي في دبي ليكون موقعاً لمقرها الإقليمي نظراً لسمعته كواحد من المراكز المالية الأكثر تقدماً في العالم.

وقال توماس شورنشتاين، مدير عام الشركة للشرق الأوسط وإفريقيا: ((تتميز دبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية وتشتهر بأطرها التنظيمية الواضحة المصممة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الابتكار، وتمكن هذه البيئة شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار، ما يدعم خلق فرص العمل والتوسع الاقتصادي)).

وقال نيراج نيتساوان، المدير الإقليمي للشركة ((هناك حاجة واضحة لنماذج أعمال مبتكرة في تقديم الخدمات المالية)).

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