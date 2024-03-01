10 آلاف حساب جديد في سوق دبي خلال شهرين

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 3.1 % الأسبوع الماضي، بمكاسب 12.7 مليار درهم، مدعوماً بالنتائج القياسية والتوزيعات السخية للشركات والبنوك 2023.

وخلال 5 جلسات، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 732.6 مليار درهم، أمس، من 719.9 ملياراً بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين في يناير وفبراير بنمو 54 %، مقارنة مع 6 آلاف و521 حساباً جديداً أول شهرين من 2023. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم دبي التجاري 29.5 %، والاتحاد العقارية 23.1 %، والوطنية الدولية القابضة 6.15 %، وأرامكس 5.7 % وديار للتطوير 5.5 %، وإعمار للتطوير 4.5 %، وزاد دبي الوطنية للتأمين 4.4 %. واستحوذ ((دبي التجاري)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 653.66 مليون درهم، تلاه ((إعمار العقارية)) بسيولة 331.13 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 36.16 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 560.5 مليون درهم، و524.4 مليوناً مبيعات.

واستقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9278.91 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 22 مليار درهم. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية 34.7 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها في 5 جلسات، وارتفع رأس المال السوقي إلى 3.593 تريليونات درهم، أمس. وبلغت سيولة الأسهم المحلية خلال الأسبوع 7.7 مليارات درهم منها 5.33 مليارات درهم في أبوظبي، و2.4 مليار في دبي، بعد تداول 2.57 مليار سهم عبر 126 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي مكاسبه للجلسة الرابعة، وارتفع المؤشر 1.11 % إلى 4356.61 نقطة، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.26 % إلى 9278.91 نقطة.

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