أرباح «تاكسي دبي» ترتفع 54 % وتوصية بتوزيع 71 مليون درهم

أعلنت شركة تاكسي دبي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ليبلغ صافي أرباحها 345.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالعام الماضي، مع تدفقات نقدية بقيمة 129 مليون درهم، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.95 مليار درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الأخير من العام 2023.

وجاء نمو الإيرادات، بفضل الأداء القوي لقطاع مركبات الأجرة، والازدهار المتنامي في إمارة دبي، والاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها الشركة مع العديد من الجهات، لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما أسهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة.

وبلغ حجم أسطول شركة تاكسي دبي في نهاية عام 2023، أكثر من 7400 مركبة، نفذت خلالها مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام الماضي. وأسهم الأداء القوي في الإيرادات إلى زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 55% لتصل إلى 490.5 مليون درهم، مع هامش ربح 25% وزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل التركيز المستمر للشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبني التقنيات المتطورة، وإطلاق مبادرات شملت تطوير مركز التحكم الذي يتولى مسؤولية توزيع الأسطول، مع زيادة اعتماد المستخدمين على نظام الحجز الإلكتروني، والتي عززت الكفاءة التشغيلية وحسنت رحلة المتعامل.

توزيعات أرباح

وقال عبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: ((تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي، ومكانتنا في السوق في ظل البيئة التنظيمية الداعمة، إذ تتمتع ((تاكسي دبي)) برؤية واضحة واستراتيجية فاعلة ترتكز على خطط دبي الطموحة للتنمية الحضرية وعلى النمو القوي في عدد السكان وحركة السياحة، ما يعزز قدرتنا على مواصلة النمو على المدى الطويل وخلق القيمة لمساهمينا)).

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم للربع الرابع من العام 2023.

ارتفاع إيرادات

وقال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: ((حققت الشركة نتائج إيجابية بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.95 مليار درهم في عام 2023، ما أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 54%، وقد قطعنا خلال العام شوطاً واسعاً في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، حيث تمكنا من توسيع أسطولنا وتطبيق التقنيات الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمالنا)).

وأضاف: ((تتسم توقعاتنا المستقبلية بالإيجابية في ظل البيئة الداعمة للنمو، ومكانة دبي بوصفها وجهة سياحية رائدة والتوسع الحضري المستمر في الإمارة)).

وبفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، تستشرف تاكسي دبي مستقبلاً واعداً في جميع القطاعات، حيث يتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للسكان زيادة بنسبة 2.8% بين الأعوام 2023 و2040. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم خطة دبي الحضرية 2040، في زيادة الطلب على خدمات التاكسي والليموزين.

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