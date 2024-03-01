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بايدن: نأمل في التوصل لاتفاق هدنة في غزة بحلول رمضان

3/1/2024 7:18:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة
(حماس) بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.

وأضاف بينما يغادر البيت الأبيض: "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

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