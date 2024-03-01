بايدن: نأمل في التوصل لاتفاق هدنة في غزة بحلول رمضان

بايدن: نأمل في التوصل لاتفاق هدنة في غزة بحلول رمضان
التاريخ
3/1/2024 7:18:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة
(حماس) بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.
وأضاف بينما يغادر البيت الأبيض: "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".
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