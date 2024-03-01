الأمم المتحدة: عدد كبير من الغزيين أصيبوا بالرصاص أثناء توزيع المساعدات

أعلنت الأمم المتحدة أن فريقاً تابعاً لها زار، الجمعة، مستشفى الشفاء في شمال غزة الذي استقبل مئات الجرحى بعد المأساة التي خلفت أكثر من 110 قتلى أثناء توزيع مساعدات، وعاين "عدداً كبيراً من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية".

وأمضى موظفون في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهم أول من يتمكن من الوصول إلى شمال القطاع منذ أكثر من أسبوع، ما يزيد قليلاً على ساعتين صباح الجمعة في المستشفى الواقع في مدينة غزة الذي زودوه أيضاً بكميات من الأدوية والوقود، وفق ما أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك إن "الشفاء استقبل أمس أكثر من 700 جريح، منهم 200 لا يزالون في المستشفى، ووقت هذه الزيارة أبلغهم موظفو المستشفى أنهم استقبلوا 70 جثة لأشخاص قتلوا أمس" بعد المأساة التي حدثت أثناء توزيع مساعدات.

ولم يوضح المتحدث إن كان أعضاء الفريق قد فحصوا الجثث، لكنه أكد أنهم رأوا "عدداً كبيراً من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية لدى المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج".

وقال شهود عيان الخميس إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على حشد كان يتجمع حول شاحنات مساعدات إنسانية في مدينة غزة. وبلغت حصيلة القتلى 115 قتيلاً ونحو 760 جريحاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".

وأكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي حدوث "إطلاق نار محدود" من جانب الجنود الذين شعروا "بالتهديد" وتحدث عن "تدافع قُتل وجُرح خلاله عشرات السكان، ودهست شاحنات المساعدات بعضهم".

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