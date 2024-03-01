ثاني الزيودي: إعلان أبوظبي الوزاري أكد المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية إن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن نتائج إيجابية وأكد المبادئ الرئيسية والأساسية لمنظمة التجارة العالمية والتطرق إلى بعض الملفات المهمة للمرحلة المقبلة بما يحقق نظاما تجاريا عالميا أكثر شمولية واستدامة وازدهارا بما يدفع مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك في تصريحات معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمي في أبوظبي والتي تضمنت مخرجاته الاتفاق على خارطة طريق لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات إضافة إلى تمديد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة عامين كما تم التطرق إلى موضوع التنمية والذي يمس بشكل مباشر الدول النامية والأقل نموا حول العالم.

وأضاف معاليه أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تتويجاً للجهود المبذولة مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الوزارية للمنظمة التطرق إلى ملف الزراعة حيث قطع الأعضاء شوطا كبيرا في النقاشات والتي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات الدورية في جنيف والتحضير للمؤتمر الوزاري المقبل.

وأشار معاليه إلى أن المفاوضات كانت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من ملف مصائد الأسماك ووضع اللمسات النهائية والذي شكل أساسا لمواصلة العمل للأمام في جميع الملفات مشيرا إلى أن المؤتمر الوزاري كان دفعة للأمام لمواصلة الزخم في عملية التقارب في المواقف بين أعضاء المنظمة.

وقال إن المؤتمر الوزاري شهد خلال أيامه الأولى حضوراً واسعاً تخطى 9900 شخص إضافة إلى العديد من الفعاليات الجانبية الاقتصادية التي شهدت مشاركة منظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص فيما تم إطلاق مجموعة من التقارير التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر منظومة التجارة العالمية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات احتضنت المفاوضات ونجحت في تقريب الرؤى بين الدول الأعضاء ودفع الجهود نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة إلى الأمام مشيرا إلى وجود توافق في العديد من الملفات التي شهدت الحرص على إحراز تقدم والذي عكس الروح الإيجابية خلال مرحلة المفاوضات حيث شهدت الأيام الأخيرة تسارعا في إنجاز العديد من الملفات والتي سنواصل العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خلال اجتماعات جينيف.

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