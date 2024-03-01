نائب رئيس وزراء فيجي: إعلان أبوظبي الوزاري تتويج لجهود الإمارات

أكد مانوا كاميكاميكا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، أن "إعلان أبوظبي الوزاري" يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة والاستثنائية من قبل دولة الإمارات من خلال استضافتها ورعايتها الحدث الضخم "المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية".

وقال مانوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عقب إقرار إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الذي عقد في العاصمة أبوظبي: "القرارات كانت إيجابية للغاية، والاجتماعات كانت مثمرة وناجحة.. حققنا تقدماً إيجابياً في بعض الملفات وخرجنا بإعلان أبوظبي الوزاري وهو أمر جيد بعد أيام من المفاوضات والمناقشات بين الدول الأعضاء في المنظمة".

وأضاف مانوا أن ملف مصائد الأسماك لم يتم حسمه بشكل كامل رغم أهميته بالنسبة لمنطقة المحيط الهادي، ولكننا متحمسون لإنجاز هذا الملف في غضون العامين القادمين حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر في 2026.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيجي، إلى أن قرار إعلان أبوظبي الوزاري فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية مهم جداً، لا سيما بعدما تم تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026.

وأشاد مانواً بجهود معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية لإنجاح هذا الحدث، مضيفاً: "نكن لمعاليه احتراماً وتقديراً كبيراً ونقدر جهوده في إنجاح المؤتمر".

ولفت مانوا كاميكاميكا، إلى أن المؤتمر الوزاري أسهم في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وسلط الضوء على التحديات التي تواجهها، معرباً عن شكره لدولة الإمارات على استضافتها لهذا الحدث من أجل الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد محددة لضمان ازدهار الدول.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية وهي مثال يحتذى لبقية دول العالم ونحن جئنا إلى أبوظبي لنرى ما يمكن أن نتعلمه من الإمارات من أجل دفع عجلة التجارة الخارجية في بلادنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز