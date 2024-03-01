وزراء: جهود رائدة للإمارات في المؤتمر الوزاري لتشكيل مستقبل التجارة العالمية وتعزيز التعاون الدولي

أثنى وزراء تجارة وصناعة على

جهود دولة الإمارات الرائدة في استضافتها للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بهدف تشكيل مستقبل التجارة العالمية، فضلاً عن جهودها في تسهيل الحوار البناء بين دول المنظمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مستقبل اقتصادي مستدام.

وقال الوزراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن استضافة الإمارات لهذا المؤتمر الضخم يعد دليلاً واضحاً لتأثيرها المتنامي في إعادة تشكيل خارطة التجارة العالمية، فضلاً عن مكانتها الرائدة باعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً يوفر الخدمات المالية المسؤولة والسياسات النقدية اللازمة التي تتكامل مع قطاعات الأعمال والتجارة العالمية.

خارطة التجارة

وأعرب معالي مانوا كاميكاميكا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، عن شكره لدولة الإمارات على استضافتها لهذا المؤتمر وجمع مختلف دول العالم تحت سقف واحد من أجل الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد محددة لضمان ازدهار الدول.

وأضاف مانوا إن دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية وهي مثال يحتذى لبقية دول العالم بعد سلسلة من النجاحات والإنجازات خلال السنوات الماضية ما جعلها مساهماً رئيسيا في تشكيل خارطة التجارة العالمية.

تسهيل الاستثمارات

وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية شهد زخما كبيراً على صعيد النقاشات والحوارات بين الدول المشاركة لتسليط الضوء على عدة مواضيع مهمة تدعم وتعزز حركة التجارة الدولية، لاسيما في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر سلط الضوء على مواضيع رئيسية ومهمة مثل "اتفاقية دعم مصائد الأسماك" ومواضيع أخرى ذات صلة بقطاعات الزراعة والملكية الفكرية وقضايا التنمية والتجارة الإلكترونية وسبل تسهيل الاستثمارات، لافتاً إلى التنظيم الاستثنائي لدولة الإمارات لفعاليات المؤتمر وجهودها من أجل تسهيل الحوار البناء بين دول المنظمة من أجل تشكيل مستقبل التجارة العالمية.

استشراف المستقبل

من جانبه، أكد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في استشراف مستقبل التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر أتاح فرصة لجميع الدول الأعضاء للتحاور من أجل إجراءات وتدابير تجارية أكثر عدالة وشفافية.

وأكد مزّور على نجاح الإمارات في تنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر الوزاري نظرا لقدرتها على تنظيم الأحداث والفعاليات الضخمة وجمع العالم تحت سقف واحد للتباحث والتناقش حول أهم القضايا العالمية، لافتاً إلى أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة بعد 8 سنوات مؤشر على جاذبية المنظمة وأهميتها.

ولفت إلى أن المؤتمر بحث القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا، بالإضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

جهود حثيثة

من جهته، لفت محمد الأشول وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية، إلى الدور الرائد لدولة الإمارات في دعم وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن جهودها الحثيثة عززت المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح الأشول أن انعقاد المؤتمر في الإمارات هو دليل واضح على التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة لتصبح مؤثرا إقليميا ودوليا في التجارة العالمية فضلا عن كونها حاضنة للعمل التجاري في المنطقة والعالم، مؤكداً على أهمية حرية التجارة وتخفيف القيود وزيادة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأنشطة التجارية، بالإضافة إلى ضرورة مساعدة الدول النامية للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

مؤتمر ناجح

وأشاد ميغيل ماركيز غونسالفيس مانيتيلو، وزير النقل والاتصالات في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، بالتنظيم الاستثنائي للمؤتمر من قبل دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الحدث كان "ناجحا للغاية" من أجل تشكيل مستقبل التجارة العالمية.

واعتبر ماركيز أن انضمام بلاده إلى عضوية منظمة التجارة العالمية كان من أبرز الإعلانات التي شهدها المؤتمر إلى جانب انضمام جمهورية جزر القمر، وهو ما سيسهم في دعم اقتصاد البلدين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في مجال التجارة والانخراط في حركة التجارة العالمية.

تنظيم استثنائي

بدوره، قال محمد الحويج وزير التجارة والاقتصاد الليبي إن نجاح الإمارات في استضافة المؤتمر وتنظيمه يؤكد جهودها الداعمة لتطوير منظمة التجارة العالمية في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف الحويج أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر يأتي في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الأمداد بما ينعكس على حركة التجارة العالمية.

من جانبه، أكد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، أهمية المؤتمر الوزاري والذي شهد تنظيماً استثنائياً من قبل دولة الإمارات، بالإضافة إلى دوره في بحث مستقبل حركة التجارة العالمية بما يتماشى مع التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

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