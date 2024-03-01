سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
التاريخ
3/1/2024 7:08:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -مساء الجمعة- قصف عسقلان و"مغتصبات" غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.
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