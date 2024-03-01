نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام العدل الدولية

نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام العدل الدولية
التاريخ
3/1/2024 7:08:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن نيكاراجوا تقدمت بدعوى للمحكمة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
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