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عبد الله موسى الزول .. مبارك الزفاف

3/1/2024 7:08:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم المهندس جمال سمارة و ابنه زيد بأحر التهاني و التبريكات للمهندس موسى الزول بمناسبة زفاف ابنه عبد الله اليوم الجمعة.
متمنيين لهم حياة سعيدة مليئة بالأفراح.

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