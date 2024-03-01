عبد الله موسى الزول .. مبارك الزفاف
التاريخ
3/1/2024 7:08:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم المهندس جمال سمارة و ابنه زيد بأحر التهاني و التبريكات للمهندس موسى الزول بمناسبة زفاف ابنه عبد الله اليوم الجمعة.
متمنيين لهم حياة سعيدة مليئة بالأفراح.
MENAFN01032024000208011052ID1107924416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.