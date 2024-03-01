القسام تعلن عن مفاجأة مدوية اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) أالوكيل الاخباري - اعلن مصدر قيادي في كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، أن أحد الأسرى الذين أعلن عن مقتلهم بقصف ونيران جيش الاحتلال، صديق مقرب إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال المصدر، إن أحد الأسرى القتلى اعترف في أثناء احتجازه لدى "القسام"، أنه صديق مقرب لنتنياهو.
وعقبت "القسام" على ذلك قائلة: "نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم لوحدهم دون إنقاذهم".
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