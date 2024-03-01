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القسام تعلن عن مفاجأة مدوية اليوم الجمعة

3/1/2024 3:12:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) أالوكيل الاخباري - اعلن مصدر قيادي في كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الجمعة، أن أحد الأسرى الذين أعلن عن مقتلهم بقصف ونيران جيش الاحتلال، صديق مقرب إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.


وقال المصدر، إن أحد الأسرى القتلى اعترف في أثناء احتجازه لدى "القسام"، أنه صديق مقرب لنتنياهو.
وعقبت "القسام" على ذلك قائلة: "نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم لوحدهم دون إنقاذهم".

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