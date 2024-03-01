Saturday, 02 March 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع ضحايا مجزرة النابلسي في غزة إلى 115 شهيدًا

3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد في غزة.


وأوضح أن ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الخميس، ارتفع إلى 115 شهيدا و760 جريحا.

MENAFN01032024000208011052ID1107924072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث