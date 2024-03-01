حزبا الميثاق الوطني وعزم يهنئان بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

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الوكيل الاخباري - هنأ حزب الميثاق الوطني جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ونشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشعب الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني التي تصادف الأول من آذار.

كما هنأ حزب عزم، الأسرة الأردنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، وهو القرار الشجاع الذي اتخذه الملك الباني جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ورسخ من خلاله السيادة الأردنية، وأعاد للأمة هيبتها ومجدها وكرامتها.