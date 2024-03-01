حزبا الميثاق الوطني وعزم يهنئان بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هنأ حزب الميثاق الوطني جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ونشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشعب الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني التي تصادف الأول من آذار.
كما هنأ حزب عزم، الأسرة الأردنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، وهو القرار الشجاع الذي اتخذه الملك الباني جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ورسخ من خلاله السيادة الأردنية، وأعاد للأمة هيبتها ومجدها وكرامتها.
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