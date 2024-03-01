بلدية الكرك تغلق مخبزا مخالفا لشروط الصحة العامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت كوادر القسم الصحي ومراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الجمعة، أثناء جولاتها التفتيشية المعتادة في الأسواق، أحد المخابز جراء مخالفته لشروط الصحة العامة.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إنه تم تشكيل لجنة من الغذاء والدواء والشرطة الملكية لحماية البيئة والجهات المعنية على الفور، وتم كتابة ضبط بواقع الحال واتخاذ الإجراء القانوني الخاص.
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