الأمم المتحدة: المجاعة في غزة أصبحت شبه حتميّة

الأمم المتحدة: المجاعة في غزة أصبحت شبه حتميّة
التاريخ
3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الأمم المتحدة مجددا، اليوم الجمعة، من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".
ووفق ما قاله الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ، ينس لايركه، فإن لدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حالة المجاعة.
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