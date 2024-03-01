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الأمم المتحدة: المجاعة في غزة أصبحت شبه حتميّة

3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت الأمم المتحدة مجددا، اليوم الجمعة، من أن مجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية، ما لم يتغير شيء".


ووفق ما قاله الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ، ينس لايركه، فإن لدى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية معايير معينة لتحديد حالة المجاعة.

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