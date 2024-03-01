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الارصاد : كتلة هوائية باردة وامطار بهذا الموعد

3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد القادم انخفاض ملموس على درجات الحرارة نتيجةً لتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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