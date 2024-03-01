القدرة: الجفاف وسوء التغذية يهددان آلاف الأطفال والنساء شمال غزة

القدرة: الجفاف وسوء التغذية يهددان آلاف الأطفال والنساء شمال غزة
التاريخ
3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع المواطنين.
وأشار القدرة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضون للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.
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