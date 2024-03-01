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البحرية والزوارق تنقذ مواطناً بخليج العقبة

3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تمكن فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن تعرض لإصابة أثناء ممارسته إحدى الرياضات المائية في خليج العقبة.

جاء ذلك بعد أن تم رصد الحالة من قبل إحدى زوارق الدورية التابعة للوحدة حيث تم إبلاغ مركز العمليات البحري وتم تحريك زوارق الإسعاف والسلامة العامة، وإنقاذ المواطن وإجراء الإسعافات الأولية له ونقله إلى رصيف نادي اليخوت الملكي وتسليمه لمديرية دفاع مدني العقبة استكمالاً لإجراءات تحويله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالته الصحية جيدة

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