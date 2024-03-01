إعلام عبري: تل أبيب ترفض عقد جولة مفاوضات جديدة

إعلام عبري: تل أبيب ترفض عقد جولة مفاوضات جديدة
التاريخ
3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر موقع والا الإسرائيلي، الجمعة، أن تل أبيب أبلغت قطر ومصر رفضها عقد جولة مباحثات أخرى لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة حتى ترسل حماس قائمة أسماء الأحياء من الأسرى لديها.
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