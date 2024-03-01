مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل يدعو للضغط على السياسيين

مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل يدعو للضغط على السياسيين
التاريخ
3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة كان الإسرائيلية، الجمعة، إن منسق ملف الأسرى الإسرائيليين، اللواء احتياط نيتسان ألون قال، في محادثات مغلقة مع أهالي الأسرى، إن عليهم تركيز جهودهم على الضغط على أصحاب القرار السياسي للتوصل إلى صفقة تبادل.
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