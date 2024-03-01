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مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل يدعو للضغط على السياسيين

3/1/2024 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة كان الإسرائيلية، الجمعة، إن منسق ملف الأسرى الإسرائيليين، اللواء احتياط نيتسان ألون قال، في محادثات مغلقة مع أهالي الأسرى، إن عليهم تركيز جهودهم على الضغط على أصحاب القرار السياسي للتوصل إلى صفقة تبادل.

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