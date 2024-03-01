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ابو عبيدة : هذا ما تسبب به القصفِ الصهيونيِّ !

3/1/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن أبوعبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، عن استشهادُ عددٍ من مقاتلي القسام ومقتلُ سبعةٍ من أسرى الاحتلال في قطاع غزة نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ.


وقال ((أبوعبيدة)) في بيان بثه عبر قناته على تليجرام، الجمعة، إنه سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ.
وتابع:" وبعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم: 1- حايم جيرشون بيري חיים פרי 2- يورام إتاك ميتزجر יורם מצגר 3- أميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר


وأضاف :" ونؤكدُ أن عددَ أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً وقد حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياةِ الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف".


واختتم :" وفي ذاتِ الوقتِ نؤكدُ أن الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ"

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