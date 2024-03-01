استمرار الاحتجاجات المطالبة بوقف الجسر البري للاحتلال

MENAFN - Amman Net) عمّت المظاهرات والمسيرات والوقفات الحاشدة المدن الأردنية، اليوم الجمعة، تعبيرًا عن رفض الجسر البري الذي يمر بالأردن لتمرير البضائع والحاجات الأساسية في ظل العدوان المتواصل على غزة منذ ١٤٧ يومًا، ونصرة لقطاع غزة والمطالبة بوقف حرب التجويع ضد أهلها بتآمر وصمت دولي.

واستهجن المشاركون السماح“بمرور شاحنات الغذاء والبضائع القادمة من دول خليجية عبر الحدود الأردنية باتجاه الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال شاحنات المساعدات الانسانية من الوصول إلى الأهل في قطاع غزة”.

وطالب المشاركون الحكومة بقطع ذلك الجسر البري الممتد من دول خليجية، ومنع تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى الاحتلال، لافتين إلى أن ذلك“الجسر البري يبدد الجهود اليمنية في منع عبور البواخر من البحر الأحمر باتجاه الكيان الصهيوني”.

وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، قائلين إن“إحدى أدوات الإبادة هي تجويع الغزيين ومنع وصول الغذاء إليهم”.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية“حماس” وحركة الجهاد الإسلامي، مشيدين في ذات السياق بصمود الأهل في قطاع غزة.

وفي محافظة المفرق شاركت جموع الأردنيين بمسيرة حاشدة طالبت بالتحرك العاجل لإيصال البضائع والحاجات الإنسانية لقطاع غزة مثمنين الإنزالات الجوية التي قام بها الأردن والمطالبة بالمزيد منها.



