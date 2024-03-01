استمرار الاحتجاجات المطالبة بوقف الجسر البري للاحتلال

(MENAFN
- Amman Net) عمّت المظاهرات والمسيرات والوقفات الحاشدة المدن الأردنية، اليوم الجمعة، تعبيرًا عن رفض الجسر البري الذي يمر بالأردن لتمرير البضائع والحاجات الأساسية في ظل العدوان المتواصل على غزة منذ ١٤٧ يومًا، ونصرة لقطاع غزة والمطالبة بوقف حرب التجويع ضد أهلها بتآمر وصمت دولي.
واستهجن المشاركون السماح“بمرور شاحنات الغذاء والبضائع القادمة من دول خليجية عبر الحدود الأردنية باتجاه الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال شاحنات المساعدات الانسانية من الوصول إلى الأهل في قطاع غزة”.
وطالب المشاركون الحكومة بقطع ذلك الجسر البري الممتد من دول خليجية، ومنع تصدير الخضار والفواكه الأردنية إلى الاحتلال، لافتين إلى أن ذلك“الجسر البري يبدد الجهود اليمنية في منع عبور البواخر من البحر الأحمر باتجاه الكيان الصهيوني”.
وندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة، قائلين إن“إحدى أدوات الإبادة هي تجويع الغزيين ومنع وصول الغذاء إليهم”.
وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية“حماس” وحركة الجهاد الإسلامي، مشيدين في ذات السياق بصمود الأهل في قطاع غزة.
وفي محافظة المفرق شاركت جموع الأردنيين بمسيرة حاشدة طالبت بالتحرك العاجل لإيصال البضائع والحاجات الإنسانية لقطاع غزة مثمنين الإنزالات الجوية التي قام بها الأردن والمطالبة بالمزيد منها.
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