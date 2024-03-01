كيف يتسبب الخوف من الخسارة بوقوع المتداول في الخسارة بالفعل؟

MENAFN - Al-Anbaa) درج الكثير من المفكرين الاقتصاديين على افتراض "الرشادة الكاملة" فيمن يتعاملون في الاقتصاد، فهم يفترضون أن المستهلك على معرفة باختياراته في السوق ورغباته في الإشباع وموارده، ويتخذ قراره بالشراء وفقًا لذلك، وكذلك المستثمر يفكر بشكل رشيد في الجهد والوقت المبذول مقابل العائد.



ولكن الممارسات الواقعية كثيرًا ما نفت هذه الفرضيات في ظل أن طريقة تفكير المستهلك، أو المستثمر، هي التي تقوده في اتخاذ قراراته الاقتصادية، وأنها كثيرًا ما لا تتسم بالرشادة المطلقة التي يعتقدها الاقتصاديون، وهو ما يظهر في كافة أنواع النشاط الاستهلاكي أو الاستثماري.

كراهية "عدم اليقين"



ففي عالم أسواق المال مثلا، يلفت كثير من المحاضرين في الدورات التدريبية على الاستثمار في البورصة نظر المشاركين فيها إلى حقيقة أنه إذا خسر 50% من 1000 ريال وضعها في السوق، فسيصبح لديه 500 ريال، ولكي يستعيد رأسماله سيتوجب عليه تحقيق ربح 100% دونما تسجيل ربح.

ولهذه الحقيقة العقلية، ولكراهية الإنسان الطبيعية النفسية للخسارة، يسعى كثير من المتداولين لتحقيق ما يوصف بالربح المؤكد على حساب الربح المحتمل، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه نسبة تصل إلى 85% من المتداولين، وهم يتبعون في ذلك نظرية الاحتمالية prospect theory” " التي تشير إلى أن غالبية الناس تكره الاحتمالات وتفضل اليقين.



ولهؤلاء يرد "جيم روجرز" المتداول الأمريكي الشهير بأن سوق الأسهم ليس مكانهم، لأنه عليهم إذا أرادوا تقليص احتمالات الخسارة إيداع أموالهم بالبنوك أو اللجوء لأشكال استثمار بها قدر أكبر من التحكم كالعقارات أو غيرها من الأسواق التي تتسم بالحركة البطيئة والقلة "النسبية" لعدد المؤثرات على الأسعار فيها.



ويشير "روجرز" إلى أن رغبته في التحكم في كافة أشكال استثماراته في البورصة والوصول إلى "الربح" المؤكد قادته في نهاية الستينات وبداية السبعينات إلى خسارة 25% من رأسماله الذي بدأ به، نظرًا لأنه كان يحاول توقع ردود أفعال كافة الأطراف في السوق وحسابها والوصول لاستنتاجات.



محاولات تفادي الخسارة تقود إليها



ويقول "روجرز" إن رغبته الشديدة في تفادي الخسارة كانت في الواقع السبب وراء خساراته، مشيرًا إلى أنه نجح منذ بداية السبعينات في "هزيمة السوق" كل عام، أي تحقيق أرباح تفوق متوسط أرباح المؤشرات الرئيسية فيه بانتظام، وهو ما حققه فقط بإقرار أن الخسارة جزء من السوق، وأن الخطط طويلة المدى يوسعها تلافي التقلبات والخسائر قصيرة المدى.

وكثيرًا ما يؤدي مفهوم الاحتمالية هذا إلى الرغبة في عدم الشعور بالخسارة من خلال وضع "رقم مرجعي" لاستثماره، فإذا اشترى المتداول السهم عند 100 ريال، ووصل السهم إلى 110 ريالات وكان بالإمكان ضخ المزيد من الاستثمارات في نفس السهم، لأنه من المنتظر أن يصل إلى 120 ريالًا في ظرف أشهر، فإن نسبة كبيرة من المتداولين ستحجم عن ذلك.



ويرجع السبب في ذلك إلى أنهم يشعرون كما لو كانوا خسروا فرصة بعدم شرائهم الأسهم عندما كانت بمائة ريال، على الرغم من أنهم في واقع الأمر يخسرون بعدم الشراء على مستوى 110 ريالات إذا ظهرت أدلة على استمرار ارتفاع السهم في المستقبل، ولكن أسلوب التفكير بالأرقام المرجعية يؤدي إلى مثل تلك الخسائر.



فقدان الفرصة والمحاسبة العقلية



وفي هذا الإطار يشير "بول ملادجنفيتش" مؤلف كتاب "Stock Investing For Dummies" إلى أنه تعرف على مدير لأحد كبار صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة، وعرف منه أنه رفض شراء سهم ارتفع من مستوى 30 دولاراً إلى مستوى 50 دولاراً، وذلك على الرغم من أن تقديرات هذا المدير كانت تؤكد أن هذا السهم في سبيله للمزيد من الارتفاع.



ويرى "ملادجنفيتش" أن هذا المدير لم يفعل ذلك كنوع من العند أو الكبرياء، ولكن لشعوره بأنه فقد فرصة الارتفاع الأول للسهم على الرغم من أنه كان نشطًا بالأسواق وقتها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتبر نوعًا من "المحاسبة العقلية" التي تظهر بالأساس نتيجة لعدم النظر للربح والخسارة بمفهوم مطلق، ولكن بجعلها نسبية للشخص لما مر به.



ويؤدي هذا الوضع في تقييم "ملادجنفيتش" إلى أمرين: التمسك بالأسهم "تحت الماء" أي عدم بيع الأسهم التي يتأكد أنها في سبيلها لتكبد المزيد من الخسائر، حيث يرفض المستثمرون في هذه الحالة بيع الأسهم بأقل من سعر الشراء، حتى لو تدهورت أساسيات الشركة.



أما الأمر الثاني الذي يبرز في حالة مدير الصندوق المذكور فهو تفويت الفرص، فمن المحتمل أن يتجاهل المستثمرون الاستثمارات الجيدة لأن سعرها يبدو "مرتفعاً" مقارنة بمستوياتها التاريخية أو المستويات التي فوتها المتداول في وقت سابق.

تحييد العاطفة .. بالحسابات



وفي هذا الإطار يبرز المستثمر "جيم سيمسونز" وهو واحد من أبرز المتداولين عبر التاريخ بتحقيقه عائدا سنويا متوسطا 66% خلال 31 عامًا قضاها في الاستثمار بفعل قدرته على تحييد "مشاعر الخوف من الخسارة" التي تولدها "النظرية الاحتمالية"، وذلك من خلال اعتماده على نماذج استثمارية "كمية" تقوم على الأرقام.

ويقول "سيمونز" في هذا إنه يبحث دائمًا عن "أوجه الاختلال والتناقضات في السوق"، سواء كان ذلك على المدى القصير، بأن يجد مثلا سعر سهم يرتفع باستمرار قبل إجازات نهاية العام فيشتريه لشهرين فقط ثم يبيعه قبل الإجازات مباشرة أو بعدها مباشرة، أو على المدى الطويل بدراسة بيانات شركة أساسية و"الضوضاء حولها" -يقصد به طبيعة الأخبار- ثم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الشركة لفترة من الزمن.



ويشير "سيمونز" هنا إلى أنه في حالة التداول لفترات قصيرة بناءً على الاختلالات أو التناقضات في السوق لا يشغل نفسه كثيرًا بالأسباب، بل ما يعنيه أن هذا السهم سيرتفع وفقًا لنماذج البيانات بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وبالتالي فإنه يستحق ضخ الأموال فيه، أما في حالة الاستثمار طويل الأمد، فإنه يهتم بدراسة أساسيات الشركة ونهجها والقطاع الذي تعمل به.



وبسبب نجاعة معادلاته الحسابية، التي أعدها لعبقريته في الرياضيات التي يحمل دكتوراه في علومها منذ أكثر من 50 عامًا، فإن الصندوق الذي أنشأه يُبقي معادلاته وحساباته التي يبني عليها قراراته الاستثمارية سرية، ويوظف علماء الرياضيات تلك المعادلات بالأساس لتلافي تأثير المشاعر في تقييم الشركات والفرص الاستثمارية.

"خدعة" بسيطة ولكن فعالة



ويناقض "سيمونز" هنا أكثر من 85% من المستثمرين الذين تشكل "مشاعرهم" أداة سلبية للتأثير على قراراتهم الاستثمارية، كما أنه -وفقًا لدراسة لجامعة "ستانفورد"- فإن 36% من المتعاملين بالسوق يشترون ويبيعون الأسهم بالاعتماد الكلي على ما "يشعرون به"، ووفقًا لما "يسمعون" دون أن يعملوا بأنفسهم مطلقًا سواء في التحليل الفني أو الأساسي، هذا فضلًا عن عدم إلمام الكثير ممن يستخدمون نوعي التحليل بأساسيات كل منهما.



وقد لا يملك كافة المتداولين عقلية حسابية استثنائية تقودهم لعمل خوارزميات تمكنهم من إدارة استثمارات تقدر بـ55 مليار دولار، ولكن بوسعهم تنحية تأثير نظرية الاحتمالية عليهم، وذلك بمنح العقل والتحليل المزيد من المساحة على حساب المخاوف.

وهنا يمكننا أن نتذكر ما قاله "راي داليو" مؤسس شركة الاستثمارات"بريدج ووتر أسوشيتس" التي تعد واحدة من أهم خمس شركات خاصة في الولايات المتحدة برأسمال يتخطى 15 مليار دولار، حيث يشير إلى أنه بدأ عمله في الأسواق قبل 50 عامًا وتكبد خسائر ملموسة.



ويشير "داليو" إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك في أول عامين للاستثمار في أسواق المال كانت حالة "الحزن والهم" التي تصيبه عند الخسارة، وكانت كثيرًا ما تدفعه للرفض النفسي لها، وبالتالي عدم التحرك أو التحرك المتعجل، وفي الحالتين يتكبد الخسائر.



ويضيف "داليو" أن "الخدعة" التي أفلحت معه بعد ذلك هي التظاهر كما لو كان يقيم استثمارات شخص آخر وينصحه، وأصبح يقوم بذلك باستمرار لتجنب الانفعالات الضارة باستثماراته، ونتيجة لتوافر أسس المعرفة بالاقتصاد وتقييم الشركات أفلحت هذه الخدعة معه، وتمكن من تكوين إحدى أكبر الإمبراطريات الاستثمارية الخاصة.



