وفاة الملحن المصري الشهير حلمي بكر عن 86 عاما

MENAFN - Al-Anbaa) توفي الملحن والموسيقار المصري الشهير حلمي بكر اليوم الجمعة عن 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وأفاد موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية بوفاة بكر "بعد صراع مع المرض في أيامه الأخيرة نُقل إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات"، مشيرا إلى أن الفنان المصري كان تعرض العام الماضي لأزمة صحية.

ولد بكر في القاهرة عام 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى ولحن أغنيات لفنانين بارزين في العالم العربي من بينهم نجاة الصغيرة وعليا التونسية التي قدمت واحدة من أبرز الأغنيات التي لحّنها وهي "يا حبايب مصر"، بالاضافة إلى وردة الجزائرية وأصالة وسميرة سعيد وعلي الحجار ومحمد الحلو وصابر الرباعي.

وفي العام 2021 أنتج الصحافي والناقد الفني المصري عاطف سليمان فيلما تسجيليا عن حياة بكر بعنوان "شهريار الفن" أشار فيه إلى تأليف الموسيقار المصري قرابة 1800 لحن.

وقدّم بكر خلال الستينات والسبعينات العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية ومسرحيات غنائية، وفي العام 1998 لحن الأوبريت الشهير "الحلم العربي" الذي شارك فيه 21 فنانا عربيا وقدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

الإسرائيلي.