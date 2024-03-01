نهاية مأساوية لمصور بعد نفاد بطارية كاميرته أثناء حفل عيد ميلاد

في حادث مأساوي لقي مصور هندي مصرعه بالرصاص خلال تصوير حفل عيد ميلاد إثر نفاد بطارية الكاميرا الخاصة به.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحف محلية، شهدت قرية مخناها بمنطقة داربهانجا في الهند خلال وقت متأخر من ليلة الأربعاء، جريمة بشعة راح ضحيتها مصور الفيديو سوشيل كومار ساهني البالغ من العمر 22 عامًا برصاصة في فمه.

وبدأت المشكلة عندما واجه سوشيل، الذي استأجره زميل قروي يدعى راكيش ساهني لتسجيل حفلة عيد ميلاد ابنته، صعوبة فنية إثر نفاد بطارية كاميرته في منتصف الاحتفال.

ويبدو أن نفاد بطارية الكاميرا الذي تبعه توقف التصوير أثار غضب والد الفتاة، الذي اعتدى على المصور لفظياً قبل أن يطلق النار عليه، بعد ذلك، قام راكيش ورفاقه بنقل مصور الفيديو المصاب إلى مستشفى داربهانجا الطبي وتركوه عند مدخل المستشفى ولاذوا بالفرار، تاركين المصور في حالة حرجة، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها طاقم المستشفى، إلا أن الشاب توفي متأثراً بجراحه أثناء تلقيه العلاج.

وانتشر الخبر بسرعة، ما أثار غضب أهالي القرية الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالقصاص لابنهم القتيل، وأوقفوا حركة المرور على الطريق الرئيسي صباح أمس الخميس، وكان مطلبهم الأساسي هو اعتقال القاتل فوراً، واستمر تجمع أهل القرية لعدة ساعات، ما أدى إلى توقف حركة المرور لمسافة حوالي كيلومتر واحد على جانبي الطريق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط القاتل في تجارة الخمور غير القانونية، ما يزيد من تعقيد القضية، واعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص لاستجوابهم فيما يتعلق بالحادث، فيما لا تزال الجهود جارية للقبض على القاتل.