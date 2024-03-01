وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر بعد صراع مع المرض

أعلن نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل أن الموسيقار حلمي بكر توفي مساء اليوم عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد مشوار طويل قدم خلاله مئات الأغاني لأبرز المغنيين المصريين والعرب.

وكانت حالته الصحية قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.

وُلد حلمي عيد محمد بكر في ديسمبر عام 1937، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، كما حصل بالتوازي على بكالوريوس كلية التجارة، ثم عمل معلماً للموسيقى بإحدى المدارس قبل أن يستقيل ويتفرغ للموسيقى.

لحَّن لكبار المطربين أمثال ليلى مراد ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة وماهر العطار وياسمين الخيام ومحمد رشدي وأصالة نصري وسميرة سعيد وعماد عبد الحليم ومدحت صالح وغادة رجب.

ووضع موسيقى العديد من المسرحيات منها (حواديت) لفرقة أضواء المسرح، و(سيدتي الجميلة) لفؤاد المهندس وشويكار، و(موسيكا في الحي الشرقي) لسمير غانم وصفاء أبو السعود.

وفي السينما وضع موسيقى أفلام من بينها (شيء من العذاب) و(المجانين الثلاثة) و(احترسي من الرجال يا ماما) و(لمن تشرق الشمس) و(النشالة) و(آخر الرجال المحترمين).

واشترك في تلحين فوازير رمضان على مدى أكثر من 15 عاماً، إذ قدم مع نيللي (الخاطبة) و(أم العريف)، ومع شريهان (حول العالم)، ومع يحيى الفخراني (المناسبات).

وكان الراحل عضواً دائماً في اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية ورئيساً شرفياً لنقابة المهن الموسيقية.