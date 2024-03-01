تشارلي جيمس: من دون العاطفة تفقد الصورة تأثيرها

أكد المصوّر ومخرج الأفلام البريطاني تشارلي هاميلتون جيمس أن العاطفة في التصوير الفوتوغرافي تشبه إلى حدّ ما الكاريزما التي يصعب تحديد ماهيتها، ومن دونها فإنّ تأثير الصورة يكاد يكون معدوماً أو ضئيلاً. وفي خطاب مُلهم حمل عنوان «قوة العاطفة في التصوير» ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024»، شارك جيمس تجربته في البحث عما وراء الجمال في الصور التي يلتقطها، والتي يسعى من خلالها لتقديم رسالته للعالم.

وقال: «لم أرد للصورة أن تكون مجرّد لقطة عابرة، بل لا بدّ لها أن تجذب المشاهد ليتوقف ويتأمل في قصّة عاطفيّة تُجسّدها الصورة». واستعرض خلال حديثه عدداً من الصور التي يجمع بعضها الإنسان والطبيعة في مشهد متناغم، في حين يُظهر بعضها الآخر محاولات البشر فرض سيطرتهم على الكائنات الأخرى، واتسمت الصور بأسلوب فنّي يعكس ارتباط الدوافع العاطفيّة بالتصوير وتحديداً اللحظات الصعبة، مع التأكيد أنّ العاطفة حين تتجسّد في الصورة فإنّها تُثري تفاصيلها.

ويسعى تشارلي على حدّ وصفه إلى إضفاء طابع بشري على الصور بهدف جذب المشاهدين وزيادة تفاعلهم معها، مُشيراً إلى أنّه بالإمكان من خلال العاطفة فهم رسائل الحفاظ على البيئة ونقلها للآخرين، وعرض في هذا الصدد صورة لزرافة ميّتة ألبسها أحذية في أقدامها في محاولة لإثارة المشاعر عند التمعّن في الصورة.

وأكد جيمس أن رحلته في التصوير الفوتوغرافي اتسمت في البداية بفهم تقني قوي للحرفة، ومع ذلك ومع مرور الوقت انتقلت من مجرد تطبيق المهارات التقنية إلى دمج المعرفة والفهم بطريقة تعزز التأثير العاطفي لصوره.

وبإمكان زوار «إكسبوجر 2024» الذي تعقد فعالياته في مركز إكسبو الشارقة حتى 5 مارس، أن يستكشفوا قوة العاطفة في التصوير من خلال المعرض الخاص بالمصوّر تشارلي هاميلتون جيمس بعنوان «ما وراء الجمال».