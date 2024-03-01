فلوريان شولز.. المصّور الذي حوّل الملاذ الآمن في ألاسكا لقضية رأي عام

استضافت «منصة X»، ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2024» المصور الألماني فلوريان شولز، في حوار ملهم حول تجربته في رصد القطب الشمالي على مدار 15 عاماً، ودور أفلامه بالتغيرات التي تطرأ على المناخ في هذه المناطق بسبب الاحتباس الحراري وذوبان الجليد وممارسات مرتبطة بالمنصات النفطية في هذه المناطق، وتأثير ذلك على الكائنات التي تعيش في هذه الملاذات الطبيعية الآمنة منذ قرون عديدة.



آفاق الصورة

وتحدث فلوريان، الذي صنع مجموعة من الأفلام والتقارير المصورة لمجلة ناشيونال جيوغرافيك، عن تجربته في اختيار العيش والعمل خلال السنوات الأخيرة في أماكن من المنطقة المتجمدة في أمريكا الشمالية، لنقل تجربة الشغف بالطبيعة إلى الأجيال الجديدة، حيث تمكن خلال رحلاته المختلفة من تصوير أنماط حياة الدببة القطبية، وتصدرت صوره أغلفة مجلات عالمية، ونجحت في إلقاء الضوء على المخاطر التي تهدد الكائنات التي تذوب سنوياً تحت أقدامها جزر الجليد فتبذل جهوداً مضاعفة للنجاة من خلال السباحة في مياه باردة ولمسافة تقارب 400 ميل تفقد الدببة القطبية فيها حياتها أحياناً.



ملاذات بيئية

وأشاد فلوريان بالمهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2024»، وقال إنه شارك في أكثر من 100 معرض وفعالية دولية خاصة بالتصوير، معتبراً اكسبوجر من الأفضل بينها، وعرض خلال اللقاء صوراً من مشروعه التوثيقي تُظهر قطعاناً كبيرة من الأيائل وهي تعبر الجبال والسهوب في هجرات جماعية، وقدم في أفلام وثائقية ملاذات ألاسكا البيئية وما تواجهه من تحديات، ولاقت صوره أصداءً واسعة في الأوساط الأمريكية، وخلقت رأياً عاماً متعاطفاً مع قضايا البيئة، حيث يعتمد فلوريان على معدات احترافية، ويدفعه شغف التصوير لتوثيق المخاطر التي تتعرض لها الكائنات الحية في المحميات الطبيعية لنقل التجارب للجمهور حول العالم من خلال لقطات فنية جاذبة.



مشروع ورسالة

وأوضح فلوريان أن الرحلات التي قام بها في رحاب الطبيعة خلال طفولته في ألمانيا وجبال الألب رفقة والديه جعلته مولعاً بهذا العالم الساحر، ودفعته للسعي دائماً للوصول إلى مناطق بعيدة لتوثيق المشاهد واللقطات الفريدة.

يشار إلى أن المصور فلوريان شولز لديه تجربة تزيد على 35 عاماً في مجال التصوير، أمضى نصفها الأخير في أمريكا الشمالية يعمل على مشروعه البصري المتعلق بالتعريف بالتأثير التراكمي لارتفاع درجات الحرارة وتقلص أماكن تواجد الحيوانات القطبية في أماكنها الأصلية، وما لذلك من تأثير على التوازن البيئي للكوكب.