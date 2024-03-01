6 أعمال للمصور الفرنسي لوران.. بيوت باريس الفقيرة تتحول قلاعاً ومنازل طائرة

تزخر النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر 2024) بآلاف اللقطات الفوتوغرافية الآسرة، لـ 400 مصور عالميّ يستضيف أعمالهم المهرجان في نسخته الحالية التي تستمر فعالياتها حتى 5 مارس المقبل، من هذه الصور التي تجبر المارين في أروقة المهرجان على التوقف أمامها وتأملها، صور المصور الفرنسي المحترف لوران شيهير في معرضه «بعيداً جداً، قريباً جداً».

الملفت في صور شيهير الستة المعروضة جميعها بمقاسات كبيرة 1420*1420 تلك الرؤية المغايرة التي ينطلق منها شيهير لالتقاط صوره لمباني باريس المتهالكة والآيلة للسقوط، ومحاولاً إبراز جمالها الفاتن الخفي، ومنحها الخلود عن طريق إعادة العمل على الصور التي يلتقطها باستخدام برنامج الفوتشوب، وإضافة بعض المؤثرات الفنية المستوحاة من العديد من بعض الأفلام العالمية كـ «قلعة هاول» لهاياو ميازاكي، و«البالون الأحمر» لألبرت لاموريس، والكثير من المؤثرات التي تأخذنا للأجواء الفيلمية للمخرج الكبير فيديريكو فيليني، ومارسيل كارنيه وفيم ويندرز.

وفي معرضه لمنازل باريس الطائرة، يركز شيهير على مجموعة محاور هي الأقرب لقلبه، ففي صورته «قطع وأجزاء» يستلهم شيهير صورته من سوق باريس الشهير للسلع المستعملة، كألعاب الأطفال القديمة، والكتب ذات الورق الأصفر، والصور العائلية، والكثير من الأشياء ذات الطابع التراثي، فنرى منزلاً طائراً مغلفاً بهذه الأغراض التي نسيها الناس والزمن، والتي منحتْ العمل الفوتوغرافي بعداً سحرياً مدهشاً.

وواحدة من أجمل الصور التي يعرضها شيهير باكسبوجر 2024 صورة بعنوان «حياة يعمها السكون» استُلهِمها من صور الحيوانات في «لاميزون ديرول» بيت الحيوانات المحنطة في باريس، و استطاع شيهير بعبقرية مزج كل تلك العناصر في وحدة فنية واحدة ليروي قصته العجائبية بشكل واقعي فريد من نوعه.

والجدير ذكره أن لوران شيهير يقوم بتصوير كل عنصر من عناصر صوره على حدة، وفي الأخير يقوم بتركيب هذه العناصر ليخلق منها فكرته ومنتجه النهائي.

وفي صورته المدهشة «السيرك»، المستوحاة من سيرك قديم مهجور شمال باريس، يجمع شيهير بين فيلمين يعتبران من العلامات في تاريخ السينما، فيلم «لا سترادا» لفيدريكو فيليني، وتحفة ويم فيندرز «أجنحة الرغبة». والصورة التي حمل باب السيرك فيها اسم زامبانو (أنطوني كوين) بطل فيلم لا سترادا، ممتلئة بكل مكونات الكوميديا الإنسانية، وكذلك التراجيديا.