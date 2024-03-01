شباب الأهلي يحقق فوزاً مثيراً على خورفكان بثلاثية نظيفة

حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من دوري ادنوك للمحترفين ليرفع الفرسان رصيده الى 30 نقطة محتفظاً بمركزه الثالث خلف العين ، وفي المقابل تجمد رصيد خورفكان عند 17 نقطة في المركز الثامن ، ولعب خورفكان منذ الدقيقة الثالثة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافع خورفكان عادل سبيل من قبل حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق ،

احرز ثلاثية الفرسان البديل يوري سيزار "هدفين" 74 ،

76 ، ، ومؤنس دبور في الدقيقة 83 .

بدأت اثارة

المباراة منذ الدقيقة الثالثة والتي

شهدت

أسرع حالة طرد في الدوري عندما قام حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق بإشهار

البطاقة الحمراء بشكل مباشر

في وجه مدافع خورفكانً عادل سبيل على خلفية

تدخله ضد لاعب شباب الاهلي احمد جميل في لقطة رفض فيها حكم اللقاء مراجعة تقنية الفيديو "“VAR رغم مطالب و احتجاج الجهاز الفني لخورفكان على بطاقة سبيل والتي حدثت قبيل اكتمال الدقيقة الثالثة

ليخوض النسور بقية المباراة بعشرة لاعبين .

وعلى الرغم من حالة الطرد المبكر الا أن شباب الاهلي لم يقم باي هجمة منظمة على مرمى خورفكان وذلك حتى الدقيقة 35 ،

ويحاول بعدها البرازيلي جيسوس مهاجم الفرسان الاعلان عن نفسه بتسديدة قوية وجدت حارس خورفكان أحمد ديدا بالمرصاد الى جانب رأسية مدافع الاهلي رينان

التي ارتطمت بقائم خورفكان لينتهي الشوط الاول على وقع التعادل السلبي على مستوى النتيجة والأداء .

مع انطلاقة شوط المدربين ضرب الضيوف بقوة على جبهة خورفكان وتضيع فرصة تسجيل الهدف الأول عبر لاعب شباب الأهلي برينو الذي وجد كرة داخل منطقة الست ياردات وهو في وضعية مريحة لكنه أطاح بها أعلى المرمى في الدقيقة 53 .

وتشهد الدقيقة 70 دخول البرازيلي يوري سيزار كلمة سر المدرب ماركو نيكوليك مكان يحيى الغساني ، ويتمكن سيزار من تسجيل هدفين سريعين الأول في الدقيقة 74

من تسديدة خارج منطقة الجزاء خدعت دفاع خورفكان وعانقت الشباك وعاد سيزار ووقع على هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه من لعبه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ويضيف البديل مؤنس دبور هدف فريقه الثالث بعد تلقيه تمريرة سحرية من سيزار نجم الشوط الثاني وحرمت عارضة خورفكان لاعب الفرسان بالا من الهدف الرابع

لينتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي 3-0 .

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