عجمان يعمق جراح الإمارات ويصل للنقطة 14

ارتفع عجمان للنقطة 14 وتقدم للمركز الـ 11 في جدول الترتيب لدوري ادنوك للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الإمارات 2-0 باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 15، ليزيد جراح منافسه صاحب الـ 5 نقاط.

وسجل عجمان هدفيه على مدار الشوطين بعد بداية جيدة استهلّها "البرتقالي" بهجمة من أول دقيقة أنقذها باكو الكاسير

من خط المرمى ثم ضاعت فرصة للإمارات في الدقيقة 9 من بافلي اوبرادوفيك من تمريرة خاطئة للشيخاوي داخل الصندوق حيث مرت تسديدة بافلي جوار القائم على يمين الحارس علي الحوسني، وبعدها بدقيقتين نجح هيكل الشيخاوي في افتتاح التسجيل لعجمان بمهارة عالية بعد مراوغة خط الدفاع وارسل تسديدة قوية على يمين الحارس سهيل عبد الله.

وواصل الحارس سهيل عبد الله تألقه في صد هجمة مركبة 3 مرات في واحدة من اكثر اللقطات اثارة في الدقيقة 27 وعاد سهيل عبد الله وتصدى لتسديدة عصام فائز قبل نهاية الشوط الاول الذي انتهى بتقدم عجمان بهدف الشيخاوي.

وفي بداية الشوط الثاني اهدر دودو هدف التعزيز لعجمان في وضع انفراد وسدد جواو القائم الأيسر.

ونشط فريق الإمارات بعد دخول ضياء السبع الذي حرمه الحارس علي الحوسني من تعديل النتيجة من

تسديدة قوية في الدقيقة 68، وانتظر عجمان حتى الدقيقة 88 لتعزيز تقدمه بهدف ثان سجله جيانلوكا مستفيداً من تسديدة محمد إسماعيل التي صدها الحارس سهيل عبد الله، لتنتهي المباراة بالهدفين.

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