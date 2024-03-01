120 مدرباً في برنامج «ذا كوتش» في أبوظبي

نظّم مجلس أبوظبي الرياضي حصة تدريبية نظرية وعملية، في استاد آل نهيان بمشاركة أكثر من 120 مدرباً ومدربة، ضمن برنامج «ذا كوتش»، والذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي لتمكين الكوادر التدريبية، وتأهيلها للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقام الإسباني ايتور كارانكا نجم كرة القدم السابق والمدرب الحالي، بشرح منهجية التدريب والتحضير للمباريات، وكيفية استخدام البيانات المتوفرة من البرامج الإحصائية للاعبين.

وأدار كارانكا حصة تدريبية عملية تضمنت الجوانب التكتيكية للمبادئ الهجومية والدفاعية خلال المباريات.

وتأتي الحصة التدريبية ضمن برنامج «ذا كوتش»، والذي يهدف إلى إعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي لتمكين الكوادر التدريبية، وتأهيلها للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال عبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية بمجلس أبوظبي الرياضي: نسعى من خلال برنامج «ذا كوتش» إلى تطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تسهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية في أندية وأكاديميات ومدارس أبوظبي

الجدير بالذكر أن ايتور كارانكا بدأ مشواره كلاعب في نادي أتلتيك بلباو الإسباني ثم انتقل في عام 1997 إلى نادي ريال مدريد، ثم عاد إلى نادي أتلتيك بلباو في عام 2002، ثم انتقل إلى نادي كولورادو رابيدز الأمريكي، ودرّب فرق ميدلزبرة، ونوتينغهام، وبرمنغهام، وغرناطة.

وأطلق مجلس أبوظبي الرياضي برنامج «ذا كوتش» بالتعاون مع الشركاء: وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والإسعاف الوطني، إلى جانب عدد من الاتحادات الرياضية.

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