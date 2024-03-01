مباراتان في دوري اليد غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام غداً السبت مباراتان في الجولة الثامنة بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، ويحل فريق الجزيرة «الوصيف بـ15 نقطة» ضيفاً على الشارقة «المتصدر بـ18 نقطة»، وينشد الشارقة مواصلة مسيرته الناجحة بالدوري ليعزز مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب، بينما يتطلع الجزيرة للاستمرار في مطاردة القمة.
ويلعب شباب الأهلي «الثالث بـ14 نقطة» ودبا الحصن «الثامن بـ8 نقاط» بصالة نادي خورفكان، بينما تم تأجيل مباراة العين والوصل التي كان من المقرر إقامتها، اليوم الجمعة، بسبب أمطار الخير بصالة العين.
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