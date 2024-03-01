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إدارة البطائح تنفي وجود خلافات بين خليل وسيكو بابا

3/1/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّر الصربي غوران توميتش مدرب البطائح عن رضاه عن أداء الفريق بعد الفوزعلى كلباء، مشيراً إلى أن الفريق أدى المباراة بروح مختلفة وأداء مميز عن لقاء الوحدة السابق، وذلك منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة ليتوجوا مجهودهم بتحقيق فوز غالٍ.

ورفض توميتش الخوض في أي حديث يتعلق بتفاصيل خلاف اللاعب أحمد خليل وزميله في الفريق سيكو بابا الذي تم تحويله للعب مع فريق الرديف.

وفي هذا الصدد، نفى خلفان المسافري رئيس شركة كرة القدم بالبطائح نشوب أي مشاكل أو خلافات في الفريق، مشيراً إلى أن سيكو بابا يعاني من إصابة طفيفة وقام الجهاز الفني بإراحته وإبقائه مع فريق الرديف، لافتاً إلى أن الاستقرار يسود الفريق الأول ولا يوجد ما يعكر الصفو وقال: «البطائح حقق فوزاً مهماً على كلباء، وأتمنى أن يتواصل الأداء القوي في الجولات المقبلة».

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