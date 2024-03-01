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صيحة في وجه الحكم تقصي روبليف من نصف نهائي تنس دبي (فيديو)

3/1/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أقصي الروسي أندري روبليف المصنف الخامس عالميا، وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2022، من نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بسبب صيحة أطلقها في وجه حكم الخط الذي اتهمه باستخدام عبارات بذيئة باللغة الروسية، فيما أصر روبيلف أنه تحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارج عن السلوك الرياضي.

وبعد تشاور مراقب المباراة
مع الحكم الرئيسي وحكم الخط
تم إقصاء روبيلف من المباراة وبذلك يتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم بوبليك 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة بسبب صيحة روبيلف، الذي فاز في المجموعة الأولى 7-6 بشوط كسر التعادل 7-4، فيما حسم بوبليك المجموعة الثانية 7-6 وبشوط كسر التعادل 7-5.

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