فيديو .. موقف ميسي مع أحد معجبيه يجتاح مواقع التواصل بعدما منعه حارسه الشخصي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتمتع النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي بملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم، من الأطفال إلى المراهقين إلى كبار السن، وحصل أحد هؤلاء المحبين على فرصة العمر لمشاهدة ميسي مباشرة من الملعب خلال إحدى مباريات إنتر ميامي في الدوري الموسم الماضي فلم يتمالك نفسه وانطلق نحو ميسي للسلام عليه والتقاط صورة معه.
انتشر مؤخراً مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا لم يتمكن من كبح حماسته واقتحم الملعب للقاء بطله بعد مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم الموسم الماضي إلا أن سعادته قطعتها يد الحارس الشخصي لميسي، الذي أوقفه في منتصف الطريق وأبعده عن النجم الكبير، ولكن بمجرد أن أدرك ميسي الموقف، طلب من الحارس ترك الطفل ثم أخذ الحارس الشخصي الصبي الصغير للقاء ميسي، الذي التقط بسعادة صورة شخصية ووقع له على قميصه ليحقق حلم أحد المحب الصغير.
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