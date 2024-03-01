فيديو .. موقف ميسي مع أحد معجبيه يجتاح مواقع التواصل بعدما منعه حارسه الشخصي

يتمتع النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي بملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم، من الأطفال إلى المراهقين إلى كبار السن، وحصل أحد هؤلاء المحبين على فرصة العمر لمشاهدة ميسي مباشرة من الملعب خلال إحدى مباريات إنتر ميامي في الدوري الموسم الماضي فلم يتمالك نفسه وانطلق نحو ميسي للسلام عليه والتقاط صورة معه.

انتشر مؤخراً مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلًا لم يتمكن من كبح حماسته واقتحم الملعب للقاء بطله بعد مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم الموسم الماضي إلا أن سعادته قطعتها يد الحارس الشخصي لميسي، الذي أوقفه في منتصف الطريق وأبعده عن النجم الكبير، ولكن بمجرد أن أدرك ميسي الموقف، طلب من الحارس ترك الطفل ثم أخذ الحارس الشخصي الصبي الصغير للقاء ميسي، الذي التقط بسعادة صورة شخصية ووقع له على قميصه ليحقق حلم أحد المحب الصغير.





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