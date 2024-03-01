ودار يتألق في جولة مع تمايز ومكوي تتصدر افتتاح بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز

تصدر الفارس المغربي عبد الكريم ودار على صهوة «سيكا مليون» منافسات الشوط الثاني بمواصفات جولة مع تمايز بحواجز على ارتفاع 130 سم، كما تصدرت الفارسة البريطانية إيف ماكوي، المنافسة الافتتاحية في اليوم الأول لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز لفئة 3 نجوم بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز يبلغ ارتفاعها 115 سم، بمشاركة 92 فارساً وفارسة والتي انطلقت اليوم الجمعة، ويستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي على مدى 3 أيام بمشاركة محلية ودولية لافتة تتألف من 286 فارساً وفارسة بصحبة 316 خيلاً.

وسجل ودار 37.28 ثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس السوري محمد أسامة الزبيبي على صهوة «فلاش جوردون» بزمن 38.06 ثانية، فيما جاء ثالثاً الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف على صهوة «سانتوس هبيكا» بزمن 39.05 ثانية.

وسجلت الفارس البطلة إيف مكوي على صهوة «كوكتيل دازور» في التمايز وحسمت به الصدارة بزمن وقدره 23.86 ثانية، فيما حل في المركز الثاني الفارس صالح مفرج الكربي على صهوة «سبريسو» بزمن 24.15 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس السوري ليث غريب على صهوة «اليت دو بونتس» بزمن 24.82 ثانية.

وتوج الفائزين هشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وحسام زميت رئيس قسم القدرة في اتحاد الإمارات للفروسية.

وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق بأطقم فنية وتحكيمية دولية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين»، وتشتمل البطولة على 9 منافسات دولية تصنيف الثلاث نجوم، وصممت مساراتها بحواجز تبدأ من الارتفاع 115 سم، وحتى الارتفاع 155 سم، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز مالية قيمة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب الإمارات لقفز الحواجز في المنافسات ضمن برنامج إعداده المتدرج لأولمبياد باريس 2024، بعد المشاركات الناجحة في المنافسات الدولية الماضية.

وتنطلق في العاشرة من صباح اليوم الثاني السبت المنافسة الرابعة من جولة واحدة مع تمايز، على حواجز تبلغ 115 سم، تليها في الساعة الثانية ظهراً المنافسة الخامسة على ارتفاع 130 سم في فئة السرعة، يتم فيها اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي موانع مختلفة، يكون الفائز هو من ينهي السباق في الوقت الأسرع وبأقل عدد من الأخطاء أو بأكبر عدد من النقاط، وفي السادسة مساء يختتم اليوم الثاني بمنافسة جولة واحدة مع تمايز على ارتفاع 145 سم.

وتجرى منافسات اليوم الأخير للبطولة «الأحد» بمواصفات جولة واحد ضد عقارب الساعة على ارتفاع 115 سم، تليها في فترة الظهيرة منافسة من جولة واحد ضد عقارب الساعة على حواجز 135 سم، وختامها بمنافسة الجائزة الكبرى بجولة واحدة مع تمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 155 سم.

واختتمت أمس في منتجع الفرسان الرياضي دورة المشرفين «المستوى الأول» لحكام قفز الحواجز التي أقيمت على هامش البطولة ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، والمجموعة الإقليمية السابعة التي تضم 18 دولة، وحاضر فيها الدكتور الأيرلندي تشارلز مودلن والمكسيكية مونيكا جوميز.

وشارك في الدورة التي امتدت على مدى ثلاثة أيام دارسين من 18 دولة، حيث تم تسليمهم الشهادات.

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