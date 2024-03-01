عمومية الطاولة تعتمد عضوية نادي أبوظبي لألعاب المضرب

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة عضوية نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بعدما اطلعت على طلبه مستوفياً الشروط المنصوص عليها في القانون الرياضي، ودليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

كما اعتمدت التقارير الإدارية والفنية والمالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأوصت بإحالة مقترحات الأندية، المتضمنة بعض الأفكار الرامية لتطوير المسابقات المحلية ودعم المراحل السنية والمنتخبات، إلى اللجنة الفنية لدراستها وعرض تقريرها على مجلس إدارة الاتحاد للأخذ بالمناسب منها بما يخدم تطوير النشاط.

جاء ذلك في الاجتماع العادي لاجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد الجمعة بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة إبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني، الأمين العام، وفيصل الكعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الأندية في الاجتماع بعدما اكتمل العدد القانوني من الحضور لصحة الاجتماع.

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