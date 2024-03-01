أسبوع النزال في البرازيل .. النسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم تنطلق غدا في مدينة بالنياريو كامبوريو



أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، الجهة المنظمة لأسبوع النزال بمدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، عن اكتمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاق النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم غدا السبت، والتي تقام بمشاركة 28 مصارعا ومصارعة.

وشهد مركز إكسبو سنترو أمس الخميس عقد مؤتمر صحفي خاص بالبطولة بحضور الجهات المنظمة والرياضيين المشاركين في النزالات الرئيسية.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، على أهمية التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل لتطوير رياضة الجوجيتسو والارتقاء بها نحو آفاق جديدة وتعزيز انتشارها العالمي، كما أشار إلى قدرة أبوظبي، بصفتها عاصمة الرياضات القتالية العالمية، وتميزها في تحويل التطلعات إلى واقع ملموس.

وقال طارق البحري: "يسرنا إطلاق أسبوع النزال في قلب مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية، ونفتخر بهذه الخطوة المهمة".

ونوه إلى مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية لافتا إلى أنه وفي إطار هذه الرؤية والمكانة تم تنظيم أكثر من 300 فعالية سنوية في مختلف أنحاء العالم، منها عدد كبير في البرازيل، بالإضافة إلى احتضان أكثر من ألف مدرب جوجيتسو برازيلي وأكثر من خمسة آلاف فرد من عائلاتهم.

وتابع: "قبل أشهرٍ قليلة كانت بطولة أبوظبي إكستريم مجرد حلم، إلا أنه وبفضل دعم سعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM)، والتشجيع الكبير الذي نتلقاه من الشركاء والأصدقاء، تحول الحلم إلى حقيقة.

وأضح البحري أن تنظيم النسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم، كجزء من أسبوع النزال في البرازيل، يمثل لحظة استثنائية.

وأشار فابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو، إلى الدور المحوري الذي يلعبه التعاون بين أبوظبي وبالنياريو كامبوريو، ولا سيما في ظل الخطط الرامية إلى الارتقاء بإمكانات الرياضيين الواعدين في المدينة وصقل مهاراتهم ودعمهم للتحلي بثقافة الإنضباط واحترام المنافس التي تتميز بها الرياضات القتالية.

وقال أوليفيرا "تدربت على رياضة الجوجيتسو في مدينة بالنياريو كامبوريو، ويمكنني القول بأنها ليست مجرد رياضة بدنية، بل إنها تستند أيضاً إلى القيم النبيلة، وقد أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من نمط الحياة في أبوظبي. ويسرني أن أشهد على مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو في مجتمع أبوظبي، ونجاحهم في تنظيم فعاليات ضخمة كهذه. ويمثل التعاون بين بالنياريو كامبوريو وأبوظبي خير دليل على قدرة الرياضة على تجاوز جميع الحدود الجغرافية".

وشهد المؤتمر الصحفي أجواء حماسية بين المتنافسين في الفعالية الرئيسية لنزالات الجوجيتسو جانسن جوميز وبرونو ليما، حيث أكد كل منهما قدرته على الفوز وحسم النزال، ما يبشر عشاق الرياضات القتالية بمباراة حماسية غدا السبت.

وتستعد بيا مسكيتا، البطلة المتوجة بعدة ألقاب في بطولات الجرابليتج، وجينيفر مايا، إحدى ألمع لاعبات الفنون القتالية المختلطة، لخوض نزال الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج، مما يضمن عرضاً فريداً للمهارات المتميزة.

وقالت مسكيتا: "شاركت في العديد من الفعاليات التي نظمتها أبوظبي، لذا أدرك جيداً بأن بطولة أبوظبي إكستريم ستقدم لي تجربة استثنائية وتحرز نجاحاً كبيراً. وأتطلع إلى تقديم عرض رياضي مميز غدا السبت، ولا سيما بعد ابتعادي لمدة عام تقريباً عن منافسات الجرابلينج".

وقالت مايا: "سيكون النزال بعيداً إلى حد ما عن منافسات الفنون القتالية المختلطة، إلا أنني أثق بقدرتي على المنافسة بقوة.

كما أظهر روبرتو سايبورج وهنريكي سيكوني مستوى رفيعاً من الروح الرياضية، وأكدا استعدادهما التام لخوض نزالهما المرتقب في المباراة التي ستجمعهما.

و قال سايبورج: "تستند رياضة الجوجيتسو إلى القيم النبيلة والروح الرياضية، فنحن صديقان ويجمعنا حب الجوجيتسو والاحترام المتبادل، وسنقدم نزالاً قوياً لعشاق الرياضة".

وقال سيكوني: "تمتاز حصصنا التدريبية بالقوة والتركيز، وأرى بأن سايبورج يكتسب يوماً بعد يوم مزيداً من الخبرة والقوة، وبدوري تعلمت الكثير منه، وسعادتي كبيرة بخوض هذا النزال القوي ضده في إطار الاحترام المتبادل بيننا".

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