قائد القلوب وصنّاع الأمل

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائداً استثنائياً، فتح كل أبواب التحفيز التي من شأنها أن ترفع من معنويات المجتهدين في أداء أعمالهم، وتوقظ المتقاعسين من سبات الروتين والخمول، إلى فجر الإبداع وصحوة الاجتهاد والتميز، ومن أقوال سموه الخالدة: «تجربتنا في الإمارات علمتنا أنه لا يوجد سر عميق في صناعة التنمية، فجودة المجموعة من جودة أفرادها». وانطلاقاً من هذه الرؤية الحكيمة، حث سموه على ضرورة إنشاء المبادرات التي من شأنها أن تعزز هذه المفاهيم القيادية السامية، والتي لا يرى تفاصيلها الدقيقة إلا القادة العظماء، ومن هذه المبادرات، جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، ومبادرة صنّاع الأمل.

وأما عن مبادرة صنّاع الأمل، فهي تعزز قيمة من قيم المجتمع العربي، وواحدة من مكارم الأخلاق التي بعث الله تعالى نبيه الكريم لإتمامها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعِثتُ لأتمِّمَ صالحَ الأخلاق»، ففي هذه المبادرة يتم تكريم الأفراد الذين قاموا بالمساهمة في خدمة مجتمعاتهم، بأي وسيلة من شأنها أن ترفع المعاناة عن الآخرين، أو تسعى إلى تحسين أوضاعهم دون مقابل مادي يرجونه من هذه الأعمال الجليلة، وبالفعل، نجحت مؤسسة الشيخ محمد بن راشد العالمية في الوصول إليهم وتكريمهم، والجميل أن مجتمعنا العربي مليء بصنّاع الأمل، الذين أسهمت مبادرة الشيخ محمد بن راشد في إظهارهم للمجتمع، وسطرت لنا قصصهم الرائعة، التي أيقظت وحفزت في المجتمع روح التعاون والإيثار، والشعور بالواجبات التي على الفرد منا أن يقدمها للمجتمع.

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، إن الإنفاق لا يكون بالمال فقط، ولكن المقصود بالإنفاق، هو أن تستخدم كل نعمة أنعمها الله عليك في مساعدة من تستطيع أن تقدم له المساعدة، فعلى العالم أن ينفق من معلوماته، والشاب أن ينفق من قوته ونشاطه، وهكذا، وكما تعلمنا من قادتنا في دولة الإمارات أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع، وأن التقدير واحد من أقوى وسائل التنمية البشرية والتطوير، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «التقدير يفجّر طاقات الشباب، ويزيدهم عطاءً، ويدفعهم في طريق النجاح والإنجاز، وهو وسيلة مجرّبة لكسب الولاء وزيادة الإنتاج».