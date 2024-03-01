العلاقات الإنسانية بين الفعل ورد الفعل



يعيش الإنسان عادة وسط مجموعة من الأفراد، تربطه بهم علاقات رسمية وأخرى لا رسمية. طبيعة هذه العلاقات تكون في الغالب مُركبة، إذ تحكمها العديد من العناصر والمُتغيرات المتداخلة، التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في رسم أبعادها، وتُحدد في الوقت ذاته ملامحها العامة.

علاقات الإنسان بالآخرين قد تكون إيجابية أو سلبية، وأحياناً ربما تكون متذبذبة بين الإيجاب والسلب. نحن ومن خلال هذا المقال، لا نستهدف مناقشة تفصيلات هذا الموضوع الواسعة والمتعددة، بل نود التركيز على جزئية الفعل ورد الفعل، ومن الذي يتحمل المسؤولية في حال وجود رد فعل معين من إنسان، مساوٍ بالمقدار، ومعاكس بالاتجاه، لفعل بدر من شخصٍ آخر.

لتوضيح المقصود، دعونا نطرح الموقف الآتي: (س) قام بفعل سلبي، أو ارتكب تقصيراً معيناً بحق (ص)، بالمقابل قام (ص) بتشكيل رد فعل عادل بحق (س). بناءً على ذلك بدأ (س) بانتقاد (ص)، ومهاجمته، وتوبيخه بسبب رد الفعل، من دون أن ينتقد نفسه على التقصير، أو الفعل السلبي الذي بدر منه ابتداءً.

تعقيباً على الموقف المذكور آنفاً، قد يأتي أحدهم ويطلب من (ص) مُسامحة (س) على فعله، أو تجاهل الأمر، من دون أن يطلب من (س) توضيح موقفه، أو تقديم الاعتذار إلى (ص) الذي يُعد ضرورياً أحياناً، علماً بأن الاعتذار في هذا المقام، حتى وإن تحقق في الواقع، إلا أنه في بعض المواقف لا يكفي، إذ ينبغي أن يقترن برد الحقوق إلى أصحابها؛ في حال كان تجاوز (س) على (ص) قد أخلّ بحقوق الأخير. مقال اليوم لا يستهدف التشجيع على مقابلة السلبية بسلبية، بل يستهدف الوقوف بعقلانية وموضوعية إلى جانب الطرف المُتأثر، وعدم إسقاط اللوم عليه في حال قرر تطبيق مبدأ المعاملة بعدالة.

صحيح أن مبدأ المعاملة بعدالة في هذا المقام قد لا يكون مثالياً، إلا أنه بالتأكيد منطقي، ويمكن تفهمه. الطرف المتأثر إن قرر مواجهة السلبية بإيجابية، فلن يجد من يمنعه، لكن إن قرر مواجهة السلبية برد فعل موضوعي، فلن يتمكن أحد من انتقاده، بل إن الذي ينبغي أن يُنتقد هو الطرف المُقصر، أو البادئ بالفعل السلبي، وليس من أبدى رد الفعل. في هذا الشأن يمكننا إيراد مجموعة أمثلة سريعة، وذلك على النحو التالي: أولاً: مدير في مؤسسة، يرأس مجموعة من الموظفين، لا يمارس وظيفة التوجيه بصورة جيدة.

فهو لا يُتقن الاتصال والتواصل الإيجابي معهم، ولا يهتم بنشاط التدريب، كما أنه لا يراعي تطبيق مفاهيم التحفيز. أفعال المدير تمّت مقابلتها بردود أفعال سلبية من قبل الموظفين، إذ بدأت تتولّد لديهم مشاعر سيئة تجاه المدير، كما أن استجابتهم لأوامره أصبحت ضعيفة، ولم يعودوا يراعون الدقة والإتقان في تنفيذ الأعمال التي يرفعونها إليه.

ثانياً: شخص لا يهتم بمن حوله، ولا يُشركهم في أفراحه، كما أنه لا يتذكرهم إلا في المواقف المُحزنة التي يريد من الآخرين أن يشاركوه إياها، ويوفروا له الدعم النفسي. أفعال هذا الشخص تمّت مقابلتها بردود أفعال عادلة وموضوعية من المحيطين به الذين بدأوا يبتعدون عنه بالتدريج، ولا يتفاعلون مع الأحداث التي يمر بها، اعتقاداً منهم أنه لا يستحق بذل الجهد والوقت.

ثالثاً: أستاذ جامعي، لا يمنح طلبته ما يستحقونه من جهد في مجال التعليم، فهو لا يهتم بتطوير ما يمتلكه من معلومات ومعارف، ولا يركز على تحسين طرق وأساليب التدريس التي يستخدمها، كما أنه لا يوظف الترفيه لأغراض جذب عقول وأذهان الطلبة. هذه الأفعال تمت مقابلتها بردود أفعال سلبية من قبل الطلبة الذين بدأوا ينفرون من حصة هذا الأستاذ، ولا يقومون بأداء الواجبات التي يطلبها منهم، كما أنهم قدموا ضده شكاوى للإدارة بهدف استبداله بأستاذٍ آخر أفضل منه. ختاماً نقول .. ينبغي على الإنسان أن يضبط أفعاله مع الآخرين، ويحرص على جعلها إيجابية، تحفيزاً لمن يتعامل معهم على مقابلة الإيجابية بإيجابية.

في جميع الأحوال، من المهم أن يزن الفرد تصرفاته بميزان المنطق، ولا يستغرب من ردود أفعال المحيطين به عندما تكون متوافقة مع أفعاله معهم.