السمات المناخية لشهر مارس

يعتبر شهر مارس الشهر الأخير من شهور الشتاء، تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

ويبدأ تأثير منخفض الهند الموسمي في الظهور تدريجياً ليبدأ تأثيره على المناطق الشرقية، يستمر تعرض البلاد أحياناً لموجات عدم الاستقرار في الطقس نتيجة مرور منخفضات جوية في طبقات الجو العليا على شمال الخليج متجهة من الغرب الى الشرق، يصاحبها في حالة تعمقها على المنطقة سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة التي عادة ما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

وتكون المناطق الشرقية من الدولة، وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، ما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

والرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، وتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير خاصة مع النصف الثاني منه، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51%، وتظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 22 و25°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 27 و32°م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و19°م.

أعلى درجة حرارة 43.1° في سيح السلم وسويحان سنة 2018

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2019 والتي بلغت 1.0°م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 123 (كلم/س) في دلما سنة 2020

أعلى هبه رياح (كلم/س) 183 في مطار أبوظبي سنة 2002

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 51%.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 84%.

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19% إلى 33%.

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 300 ملم على الشويب في سنة 2016.

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